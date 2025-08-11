Комисия провери 18 места, облагородени от граждани с финансиране по програма „Бъди активен“ на Община Горна Оряховица

Общинска комисия извърши проверки на места, облагородени от граждани с техния личен труд и с финансиране по програмата за местни инициативи „Бъди активен“, съобщиха от пресцентъра на Община Горна Оряховица. Комисията бе ръководена от заместник-кмета на Горна Оряховица Даниел Божанков и главния архитект Стефан Георгиев и обхвана първите 18 инфраструктурни проекта, с които жители на различни градски квартали и населени места в региона са кандидатствали за средства. Начинанията им са финансирани миналата година, когато програмата беше създадена.

В рамките на посещенията комисията огледа подобрения, направени от живущите в блок в Горна Оряховица, изравнили и бетонирали площ за детски игри и рисуване. Там е ремонтирана дървената входна врата и общото помещение във входа, подготвена и боядисана е оградата по цялата предна периферия на блока, заедно с люлки и беседка, засаден е катерещ се розов храст и е изработена телена арка, а от палети са сглобени пейки и маса. На тенис корт „Полет“ съмишленици са подновили маркировката на игралното поле, монтирали са нова мрежа, поставена е и предпазна мрежа над тренировъчна стена. На други адреси в Горна Оряховица съкварталци са монтирали маси и пейки, където да се събират и общуват различните поколения.

В централния парк на село Поликраище е поставено ново спортно детско съоръжение - катерушка, и кошче за отпадъци. За по-зелена и приветлива среда, десет кашпи с декоративни растения са поставени край нова пейка. Отново в Поликраище, но в помещение в кметството, е доставена и разположена тенис маса с хилки, както и електронен дартс, които са достъпни за всички младежи в селото.

В село Крушето край читалище „Напредък“ са поставени пейки с маса, кошче за отпадъци и са засадени фиданки.

В централната част на село Върбица със средства от програмата „Бъди активен“ са засадени туи за оформяне на жив плет, поставени са многогодишни цветя на централния площад и на входа на населеното място, ремонтирана и боядисана е парковата мебел.

През настоящата година фондът вече разполага с двойно повече средства – 60 000 лв., спрямо 30 000, с които програмата започна през 2024 г. Досега по нея получиха финансиране и други проекти, свързани с доброволчество, с активен и здравословен начин на живот на общността, с опознаване на местната история, на горнооряховското кулинарно наследство.

През тази година начинанията, по които средства са необходими предимно за консумативи, отново се финансират с до 1000 лв., но е увеличено финансирането на инициативи, насочени към инфраструктурни подобрения. Предвид тяхната специфика, те вече получават до 3000 лв. на проект.

Колкото и малки да са тези проекти, във времето те ще допринасят за подобряване облика на града и населените места, смятат от общинското ръководство в Горна Оряховица и апелират за още по-голяма обществена активност. Тази година при провелия се трети прием на предложения са одобрени за финансиране още 22 от подадените 26 проекта на граждани.

В първия етап на програмата бяха одобрени осем проекта, което показва нарастващ интерес към нея. От общинската администрация посочват, че проектите може да предвиждат облагородяване на пространства, организиране на културни, спортни или младежки мероприятия, провеждане на срещи, които предоставят нови знания в различни сфери. Целта е с множество малки стъпки в дългосрочен план да се постига все по-трайно подобрение в социалните отношения и живот чрез активност и изобретателност от страна на гражданите.