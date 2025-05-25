Подготовката за бала е около 2000 лева, разказа абитуриентка от Разград

Подготовката за абитуриентския бал струва около 2000 лева, разказа абитуриентката Грациела Стоянова от Разград. Тя отбеляза, че разходите за бала са много относителни, в зависимост от предпочитанията на абитуриентите. Тя сподели, че нейната рокля е на стойност под 1000 лв. Гримът и прическите варират между 100 и 200 лв., а по-високата цена се определя от сложността им.

Общо грим и прическа излизат около 450 лв. Разходите за бална вечер и втора бална вечер са между 150 и 350 лв., каза Стоянова. Тя добави, че подготовката за нейния бал е започнала от септември месец миналата година.

Фризьори и гримьори отбелязаха, че тази година на мода са естествените визии в грима и маникюра, предпочита се цвят нюд, лек детайл и скромен акцент, който да подсказва визията на тоалета. Относно прическите, абитуриентките избират права коса, високо вдигнати прически, леки, небрежни вълни, но много зависи какво най-много би подхождало на визията.

В разградска област абитуриентите тази година са над 800, а в община Разград са 500, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованите в града Ангел Петков.

За 19 – та поредна година абитуриенти от община Разград получиха финансова помощ. Средствата са набрани от продажбата на билети за традиционния благотворителен концерт, организиран от Федерацията на жените със съдействието и подкрепата на Община Разград и съдействието на Регионалния център „Читалища“ и Народно читалище „Развитие 1869“.

Досега над 350 зрелостници от професионални, профилирани и средни училища в града са получили признание и подкрепа за труда и усилията си от Община Разград и Федерацията на жените. Тази година броят на подпомогнатите с финансови средства абитуриенти се увеличи с още 25.

За първи път тази година общо 500 абитуриенти от община Разград ще получат книга с послание, подписано от кмета Добрин Добрев. Жестът към младежите се очаква да се превърне в традиция. Книгата „Мисията на българите“ разказва за най-големите постижения на българския народ в световната история и за най-ярките личности, живели по нашите земи.

За втора поредна година Община Разград предоставя възможност на зрелостниците да увековечат спомена от абитуриентския си бал в снимка под красива арка с надпис „На добър час“, към която се стига по червена пътека.