В Търговище и в Попово ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза. Кампанията започва утре и ще продължи до петък (12 декември). Инициативата е на Регионалната здравна инспекция и цели превенция и контрол над заболяването, информират от институцията.

Медицинските прегледи ще извършват специалисти пневмофтизиатри. По преценка на хората в риск ще бъдат назначени и допълнителни изследвания. Всеки желаещ ще може да участва и в скрининг за риск от туберкулоза чрез попълване на анонимна анкета.

Гражданите, проявяващи интерес да се включи в безплатния скрининг, ще могат да го направят в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Търговище“, в пневмофтизиатричен кабинет в структурата на Второ вътрешно отделение от 12:00 до 13:30 ч. В специализирания кабинет на МБАЛ – Попово желаещите могат да бъдат прегледани в диапазона от 8:00 до 12:00 часа в дните на кампанията.

От РЗИ – Търговище посочват, че туберкулозата е предотвратимо и обикновено лечимо заболяване. Въпреки това, повече от 10 милиона души продължават да се разболяват от туберкулоза всяка година и повече от 1 милион умират от болестта в световен мащаб.

От общия брой хора, които развиват туберкулоза всяка година, около 90 процента са възрастни, като случаите са повече сред мъжете, отколкото сред жените. Обикновено то засяга белите дробове, но не е изключено да засегне и други органи.

Без лечение, смъртността от туберкулоза е висока - близо 50 процента. С леченията, препоръчвани от Световната здравна организация, около 90 на сто от заразените могат да бъдат излекувани, обясняват от РЗИ в Търговище.

Здравните инспекции в страната няколко пъти през годината провеждат акции за безплатни прегледи и скрининг в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. В Търговище последните две кампании бяха през юни и септември.