Осем тежки катастрофи са регистрирани в страната през изминалото денонощие

Десислава Пеева
Снимка: Блайго Кирилов, БТА, архив
София,  
30.11.2025 10:35
Осем тежки катастрофи, в които са пострадали 13 души, са регистрирани през последното денонощие. Това съобщиха от МВР.  На територията на столицата са станали 19 леки пътнотранспортни произшествия. Загинали и ранени няма.

От началото на годината в катастрофи са загинали 414 души. За същия период на миналата година в пътни инциденти са загинали 432, допълниха от МВР.

 

