Навършват се пет години от земетресението с магнитуд 6,4 в Албания през 2019 г., при което загинаха 51 души

Днес се навършват пет години от земетресението с магнитуд 6,4 по скалата на Рихтер в Албания през 2019 г., при което загинаха 51 души, а около 3000 бяха ранени, съобщават албанските медии.

Според мрежата за мониторинг на сеизмологичната дейност в Албания (RrSSh) към албанския Институт по геонауки (IGJEO) това е било най-силното земетресение за последните 40 години след земетресението в Черна гора от 15 април 1979 г. с магнитуд 6,9 по скалата Рихтер, пише информационният портал „Ей Би Си Нюз“ (ABC NEWS).

По информация на Отдел „Справочна“ на БТА земетресението е усетено в 3:54 ч. местно време и е било с епицентър на около 30 км западно от столицата Тирана. Трусът е бил на дълбочина 10 км, като при него са били повредени над 11 000 сгради, а около 13 000 души остават без покрив.

Сред най-засегнатите градове са Тирана, Дуръс, Тумана, Лежа, а в Албания и Косово на 27 ноември 2019 г. е обявен ден на траур в памет на жертвите.

Земетресението е последвано от многобройни вторични трусове, включително три с магнитуд между 5,1 и 5,4. То е усетено по адриатическото крайбрежие, както и в съседните Косово, Черна гора, Гърция, южните части на Сърбия, Северна Македония и България.

Вестникът „Газета шчип“ посочва, че трусът е продължил 50 секунди, а до 1 декември 2019 г. е имало още 1300 вторични труса.

През юли т.г. 135 семейства, чиито жилища бяха разрушени при земетресението, влязоха в новите си апартаменти в най-силно засегнатия от земетресението град Дуръс.

По-рано тази година албанските медии съобщиха, че 65 семейства в Дуръс все още са без дом пет години след трагедията.

Албанските общини покриват наема на семействата, чиито жилища все още са в строеж или които не са получили своите апартаменти, припомня албанският сайт „Хаштаг“.

По повод отбелязването на четири години от земетресението миналия ноември „Хаштаг“ отбеляза, че процесът по преизграждане на разрушените при земетресението сгради все още не е завършил.

В окръг Дуръс все още има блокове, които не са възстановени, а в квартал „Спитала“ в Дуръс Обединените арабски емирства все още строят сгради с апартаменти, отбелязва медията.

Недовършени към миналата година остават и редица жилища в Круя, а в Тирана продължава строителството на двата нови квартала „Комбинат“ и „5 май“.

По повод петата годишнина от земетресението на 14 ноември т.г. в Тирана беше представена книгата „Земетресението от 26 ноември 2019 г. и какво можем да научим“ (“The earthquake of 26 november 2019 and what can we learn”). Нейни автори са албанският академик и сеизмолог Рапо Ормени и турският сеизмолог Серкан Йозтюрк, предаде АТА.

Ормени каза по време на представянето, че изводите от земетресението през 2019 г. по отношение на подготовката и защитата на страната от земетресения могат да послужат като важни напътствия за хората и общностите в Албания, които искат да се защитят и да сведат до минимум щетите при бъдещи земетресения.

Според академик Скъндер Джинуши, който ръководи албанската Академия на науките, книгата ще послужи и на изпълнителната власт и съветниците ѝ при подготовката на по-добра стратегия за земетресенията за в бъдеще.

През март миналата година албанската телевизия „Топ ченъл“ информира, че Институтът по геонауки подготвя нова сеизмична карта на Албания. Тя трябваше да бъде готова до края на миналата година, но по този въпрос няма нова информация от албанските медии.

През тази година в страната беше проведено и преброяване на населението и жилищата в Албания, чиито официални данни се очакват до края на годината. То ще даде информация за състоянието на зоните, засегнати от разрушителното земетресение през 2019 г.