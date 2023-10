Аджерпрес: Фестивалът за документално кино “One World Romania“ ще бъде открит в Брашов

Международният фестивал “One World Romania“ за документално кино и човешки права ще се проведе за 16-и път в град Брашов на 15-и и 16-и октомври под името „Хубав живот“. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Темата на тазгодишното издание е отразена в афиша, който поставя въпроса как философската концепция за доброто намира различни отражения в днешната култура и общество, колебаейки се между непосредственото индивидуално удовлетворение и устойчивото колективно благополучие. Фестивалът представя и теми като миграцията и бежанците, възстановяването на близката история и уязвимите общности, както в световен мащаб, така и на фона на войната в Украйна. Въпросите, които си задаваме, посредством тазгодишните филми са: как може едно общество да изпълни дълга си към всички социални групи и да подсигури необходимите средства за разгръщане на целия им потенциал; какви са моралните и етични дилеми и/или компромиси, пред които сме изправени и какви са разрушителните последици върху други нации", казват от организацията.

Откриването на фестивала ще бъде в петък, 13-и октомври, в 20:30 ч. с предпремиера на документалния филм “Intre revolutii“ („Между революциите“). Във филма са използвани архивни снимки, за да се реконструира историята на двама студенти - румънец и иранец, които стават приятели по време на обучението си в комунистическа Румъния, и преживяват революциите в своите страни. След прожекцията ще има среща с режисьора Влад Петри.

На следващия ден ще бъде излъчен филмът "This Rain Will Never Stop" („Този дъжд няма никога да спре“). Филмът разказва историята на семейство, което бяга от гражданската война в Сирия и се озовава в Украйна. Друг от филмите, които ще бъдат представени в съботния ден, е "Fabulous" („Страхотен“). Той разказва за група транссексуални приятели на средна възраст, които се връщат отново във вилата, станала свидетел на техните търсения на идентичност.

В неделя, също в киносалон „Астра“, ще бъде прожектиран филмът "The Eastern Front" („Източният фронт“), който разказва за първите месеци на войната в Украйна. Преди това ще бъде излъчен късометражният филм "When I Grow Up" („Когато порасна“), който е част от кампанията #EducationNoMatterWhat, организирана от Европейската комисия. Фестивалът ще бъде закрит с филма "All that Breathes" („Всичко, което диша“), който разказва историята на братя, които управляват болница за птици в Ню Делхи, където птици ежедневно падат докато летят в замърсеното небе.

Международният фестивал “One World Romania“ за документално кино и човешки права е основан през 2008 г. от Чешкия център в Букурещ. Събитието в Брашов се организира с подкрепата на културна асоциация „Артбург“ (Artburg Cultural Association).

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)