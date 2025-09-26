Китай е уверен в съхраняването на икономическия растеж, заяви премиерът Ли Цян пред Общото събрание на ООН

Китай е уверен в способността си да запази устойчив икономически растеж и да поддържа световното развитие, заяви днес китайският премиер Ли Цян на годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Ли разкритикува едностранните мерки и проявите на протекционизъм като налагането на мита, като изтъкна, че те допринасят за забавяне на световната икономика.

Китайският лидер призова за по-тясно международно сътрудничество.

Ли окачестви Китай като "отговорен участник" в справянето с глобалните предизвикателства и увери, че страната му остава привързана към идеята за зелено развитие.