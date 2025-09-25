Белга: Белгийският министър на правосъдието настоява за реформа на процедурата за отвод, за да се спрат злоупотребите

Белгийският министър на правосъдието Анелис Верлинден иска да спре злоупотребата с отводи, които все по-често се използват за забавяне на големи съдебни процеси, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Тя обяви това, след като процесът срещу предполагаемия наркобарон Флор Бресерс беше отложен тази седмица след седем отделни отвода.

Отводът позволява съдия да бъде заменен, ако има сериозни съмнения за неговата безпристрастност. По време на процедурата делото се спира. През последните години броят на исканията се е увеличил рязко, особено по големи дела за наркотици, където те са се превърнали в често срещана тактика за забавяне на производствата.

Ето защо Верлинден настоява за по-строга рамка с по-кратки срокове. Тя иска да проучи дали исканията за отвод, които са очевидно недопустими или неоснователни, могат да бъдат разглеждани, докато самият процес продължава. Това би предотвратило автоматичното спиране на заседанията за седмици или месеци.

Срокът за оттегляне на съдия, за прехвърляне на делата от регистратурите и за обжалвания също трябва да бъде намален наполовина. Верлинден предлага допълнително намаляване на крайния срок за касация от 15 на пет дни, въвеждане на фиксиран срок за произнасяне в Касационния съд и проучване на възможността за подаване на искания директно до Върховния съд.

„Процедурата за отвод трябва да запази ролята си на гаранция за справедлив процес“, казва Верлинден. „Но не може тези процедури, предвид днешните дълги срокове за обработка, да се използват като инструмент за възпрепятстване на процесите“.

Отлагане на съдебни процеси за наркотици

Натискът идва след поредица от нашумели инциденти. По-рано тази седмица процесът срещу предполагаемия наркобарон Флор Бресерс беше отложен след не по-малко от седем искания за отвод. Друг голям случай за наркотици в Тонгерен беше спрян за втори път, след като по-рано този месец беше подадена молба за отвод.

Това не е първият случай, когато министър на правосъдието се опитва да реформира процедурата. При бившия министър на правосъдието Пол ван Тигхелт вече бяха въведени ограничени реформи, като например позволяване на съдиите незабавно да определят нова дата за изслушване след подаване на искане.

„Исках да отида по-далеч, но след няколко дискусии в съдебната система стана ясно, че моментът не е подходящ“, каза Ван Тигхелт пред „Де Стандард“ (De Standaard). Той отбеляза, че исканията за отвод са много по-рядко срещани във Валония, отколкото във Фландрия, където се провеждат повечето големи съдебни процеси за наркотици, и следователно валонските политици не виждат нужда да променят закона.

