НАН: Управляващата партия на Нигерия отхвърли прогнозите, че се разпада

Управляващата партия в Нигерия "Конгрес на всички прогресивни сили" отхвърли прогнозата на проф. Удента Удента, че партията ще се разпадне преди парламентарните и президентски избори през 2027 г., предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Говорителят на Конгреса Сейе Оладеджо заяви, че прогнозите на проф. Удента са „театрални, евтини и празни приказки“.

Във вчерашно телевизионно интервю националният секретар на опозиционния Съюз за демокрация проф. Удента заяви, че „Конгресът ще се срине преди 2027 г.“

Оладеджо заяви, че вместо да се срине, управляващата парти укрепва с всеки изминал ден.

„Нека великодушно изнесем урок по политически реалности: предричането на падането на партията от стола в телевизионното студио не прави една прогноза вярна. Риториката в интервюто на проф. Удента беше шумна, но ѝ липсваше доказателствената част – предвидимо, когато критиците бъркат пожелателното мислене с анализ. Каним го да излезе от студиото и да обиколи структурите ни, където милиони нигерийци се организират, извършват доброволна работа и демонстрират ангажимента си за прогресивното управление“, заяви Оладеджо.

Той допълни, че Конгресът признава, че Удента е изтъкнат професор по културология и литература, но „съчиненията не бива да се бъркат с реалността“.

Според Оладеджо политиката принадлежи на реалността и не трябва да се смесва с „фалшиви пророчества на непълен работен ден, към които се подхожда от гледна точка на лични интереси“ или с „политически прогнози в стил спортни залози“.

„Подобни рисковани прогнози могат публично да посрамят иначе уважавали личности, ако не се основават на факти“, допълни представителят на управляващата партия на Нигерия.

Оладеджо заяви, че ако притесненията на проф. Удента са истински, то той трябва да види какво е една истинска политическа организация.

„Единството на Конгреса на всички прогресивни сили и разширяването му демонстрират стабилност и разбиват теориите на предричащите зла участ“, заяви той.

Оладеджо увери, че Конгресът остава фокусиран върху изпълнението на задълженията си, реформите в институциите и разширяването на националния си обхват. Той заяви, че партията няма да се разсейва от „мелодрами“ или от онези, които извличат ползи от постоянните кризи.

„Ще кажем да пробутващите своите фантазии за срива: правете каквото искате, ние ще продължим да управляваме, организираме и ще спечелим спора на избирателните секции. Конгресът остава уверен, устойчив и съсредоточен. Тези, които се занимават с проповядване на проклятия, трябва да проверят статистиката, да посетят районите и да видят къде се гради властта, а не да се изказват в ефир. Конгресът гради, а критиците прогнозират“, добави той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)