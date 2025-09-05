ФНА: Филипинската Камара на представителите няма да толерира корупция в държавата

Председателят на филипинската Камара на представителите Фердинанд Ромулдес заяви днес, че категоричната позиция на бизнеса и гражданското общество срещу корупцията напълно съвпада с принципите на прозрачност, отчетност и почтеност, които Камарата се ангажира да отстоява, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

"Искам да бъда пределно ясен - Камарата на представителите няма да толерира корупция нито в инфраструктурните проекти, нито в местното управление, нито в която и да било друга област. Всеки сигнал за злоупотреба трябва да бъде щателно разследван и решително санкциониран", подчерта Ромулдес.

Той изрази пълна подкрепа за инициативи, свързани с независимо разследване и справедлив съдебен процес, за да може всеки, който злоупотреби с общественото доверие, да бъде изправен пред закона.

Ромулдес заяви това след като бизнес организации и граждански сдружения призоваха за прекратяване на корупционните практики в държавата на фона на текущо разследване на съмнителни проекти за контрол на наводненията. По думите му Камарата вече е предприела конкретни действия за реформиране на бюджета с цел възстановяване на доверието на обществото и засилване на отчетността.

Сред въведените реформи са по-голяма прозрачност в изслушванията за бюджет и при обсъжданията на двете камари на парламента; по-строг контрол върху нецелеви и непланирани бюджетни средства; засилено участие на гражданите и неправителствените организации; институционализиране на мерките за модернизиране на бюджета.

"Тези реформи не са просто празни думи, това са реални действия, насочени към гарантиране, че всяко песо от държавния бюджет се изразходва разумно, целесъобразно и с пълна отчетност", заяви Ромулдес. Той призова бизнес общността и гражданските организации да си сътрудничат с Конгреса за пълното прилагане на реформите.

"Нека заедно изградим култура на управление, в която всяко песо е защитен, всеки проект - прозрачен, а всеки държавен служител да се придържа към най-високи стандарти за работа в интерес на обществото".

