АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският министър на отбраната посети щаба на Виетнамските военноморски сили

Азербайджанският министър на отбраната Закир Хасанов посети щаба на Виетнамските военноморски сили, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Хасанов се срещна с командира на Виетнамските военноморски сили Чан Тан Нгием. Двамата обмениха мнения относно перспективите за засилване на сътрудничеството между военноморските сили на двете страни, както и по други въпроси от взаимен интерес.

Министърът посети военноморска бригада в залива Халонг и разгледа нейните съоръжения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)