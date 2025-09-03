Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският министър на отбраната посети щаба на Виетнамските военноморски сили

Габриела Иванова
АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският министър на отбраната посети щаба на Виетнамските военноморски сили
АЗЕРТАДЖ: Азербайджанският министър на отбраната посети щаба на Виетнамските военноморски сили
Снимка: АЗЕРТАДЖ
Баку ,  
03.09.2025 14:38
 (БТА)

Азербайджанският министър на отбраната Закир Хасанов посети щаба на Виетнамските военноморски сили, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Хасанов се срещна с командира на Виетнамските военноморски сили Чан Тан Нгием. Двамата обмениха мнения относно перспективите за засилване на сътрудничеството между военноморските сили на двете страни, както и по други въпроси от взаимен интерес.

Министърът посети военноморска бригада в залива Халонг и разгледа нейните съоръжения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:09 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация