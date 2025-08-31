Израел съобщи, че е поразил обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия съобщи, че е нанесла днес удари по обекти на проиранската ливанска групировка "Хизбула" близо до крепостта Бофор в Южен Ливан, след като е засякла "военна активност" в района, предаде Франс прес.

"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) поразиха преди малко военна инфраструктура на "Хизбула", включително подземни съоръжения, където беше установена военна активност, в района на крепостта Бофор в Южен Ливан", се казва в изявление на армията. „Активността около и в обекта представлява нарушение на постигнатото разбирателството между Израел и Ливан“, допълниха от ЦАХАЛ.

Ливанската Национална новинарска агенция (ННА) съобщи за два въздушни удара в гористи местности край южния град Набатия. Съобщава се за разбити от взривната вълна прозорци в околните домове, за блокиран от камъни и отломки път, както и за избухнали горски пожари.

Ударите следват засиленото напрежение по израелско-ливанската граница, въпреки споразумението за спиране на огъня, постигнато на 27 ноември миналата година между Израел и „Хизбула“, което имаше за цел да спре продължили повече от година военни действия, включително два месеца интензивни боеве, които отслабиха проиранското движение, предаде ДПА.

Съгласно условията на това споразумение, „Хизбула“ трябваше да изтегли бойците си северно от река Литани - на около 30 км от израелската граница, оставяйки сигурността в южния регион на ливанската армия и миротворците на ООН.

В замяна от Израел се очакваше да изтегли напълно войските си от ливанска територия. Той обаче поддържа присъствие на пет места, които счита за стратегически жизненоважни.

Крепостта Бофор се намира точно на север от реката, но близо до израелската граница.