АФП: Как салвадорският президент Букеле получи толкова много власт за толкова кратко време

Салвадор неотдавна промени Конституцията си, за да премахне ограниченията за броя на президентските мандати, което позволява на 44-годишния Наиб Букеле, избран за първи път през 2019 г. и самопровъзгласил се за "най-готиния диктатор в света", да се кандидатира неограничен брой пъти.

Използване на недоволството

За победата си на изборите си през 2019 г., когато беше почти неизвестен извън столицата Сан Салвадор, чийто кмет беше, Букеле се възползва от желанието за промяна на салвадорците, уморени от двупартийната система разделена по оста дясно-ляво, и по-специално от неспособността ѝ да се борят с бедността и насилието на бандите. "Те изнудваха всички. Хората бяха уморени и разочаровани от предишните правителства. Имаше голямо недоволство", обяснява пред АФП политическият анализатор Рикардо Наваро.

Бандите "Мара Салватруча" (МС-13, бел. прев.) и "Барио 18" контролираха около 80% от страната, а Салвадор имаше един от най-високите проценти на убийства в света (51 на 100 000 жители през 2018 г.).

Според разследване на вестник "Фаро" Букеле е сключил споразумение с "марите", според което в замяна на финансови компенсации и различни привилегии за членовете на бандите, които са в затвора, те ще намалят нивото на насилие и ще гласуват за него. Той винаги е отричал тези обвинения.

Ключов етап в парламента

Избран с 52% от гласовете, Наиб Букеле се изправи пред враждебни депутати. През 2020 г., по време на разгорещени дебати относно заем за финансиране на неговите политики в областта на сигурността, той изпрати въоръжени полицаи и войници в парламента. "Това беше най-ясното изражение на милитаризацията на политиката", смята Селия Медрано, специалистка по правата на човека.

Използвайки опита си в рекламата и съюзниците си в медиите, Букеле позволява на партията, която е основал, "Нуевас Идеас" ("Нови идеи" - бел. прев.), да спечели мнозинството от местата в парламента през 2021 година. Оттогава нито един негов законопроект не е бил отхвърлен. Букеле незабавно смени съдиите и прокурорите, които му се противопоставяха на него. "Той елиминира политическата опозиция чрез комбинация от правни маневри, заплахи, контрол над медиите и популярни политики като репресиите срещу бандите" според неправителствената организация Washington Office on Latin America (WOLA).

Извънредно положение

След 87 убийства само за един уикенд през 2022 г., Букеле решава да започне "война срещу бандите" и налага извънредно положение, което все още е в сила. Около 88 000 души, обвинени в членство или съучастие в банди, са арестувани. Според правителството през 2024 г. делът на убийствата спада до 1,9 на 100 000 жители. "Това му позволи да повиши популярността си, като същевременно създаде своеобразна заплаха за всеки, който критикува или дръзва да изрази различно мнение", коментира пред АФП Хуан Папиер, заместник-директор на "Хюман Райтс Уоч" за Америка.

Тази твърда политика се ползва с широка подкрепа от населението, като според проучвания близо 60% от хората желаят продължаване на извънредното положение и военното присъствие по улиците. И това въпреки честите твърдения за произволни арести и стотици смъртни случаи в затворите. Но според Медрано тези данни трябва да се приемат с резерви в страна, в която шест от десет салвадорци изразяват страх да споделят мнението си.

Преизбран въпреки Конституцията

Въпреки че досега преизбирането на президент беше забранено от Конституцията, новите съдии от Върховния съд тълкуваха закона така, че да позволят кандидатурата на Букеле на изборите през февруари 2024 г. На пика на популярността си, той беше преизбран с 85% от гласовете и смаза опозицията, която вече разполага само с 3 от 60 места в парламента. Сега той контролира всички институции. "Това е моментът, в който години на прогресивна конституционна манипулация водят до разпадането на демокрацията. Като завладява институциите, заглушава критиците и пренаписва Конституцията, той създава авторитарен избирателен режим", смята WOLA.

Премахването на ограничението за броя на мандатите, прието на 31 юли с експресно гласуване, следва същата линия. То е улеснено от промяна в начина на реформа на Конституцията, приета от парламента миналата година.

Приятел на Тръмп

Връщането на Доналд Тръмп на власт даде нов тласък на Наиб Букеле. Той демонстрира близостта си с президента на САЩ, като затвори за четири месеца 252 венецуелци, експулсирани от Вашингтон. "Той знае, че Тръмп няма да му наложи ограничения и че е напълно готов да си затвори очите за унищожаването на салвадорската демокрация", коментира Папиер. Според директора на организацията "Кристосал" Ноа Булок, "Букеле се чувства по някакъв начин защитен от връзката си" с Тръмп. От началото на годината бяха арестувани защитници на правата на човека, а журналисти, активисти и неправителствени организации като "Кристосал" - принудени да избягат в изгнание. (БТА)

(Превод от френски език: Асен Георгиев)