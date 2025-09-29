Подробно търсене

Барселона продължи договора на млад талант

Боян Денчев
Барселона продължи договора на млад талант
Барселона продължи договора на млад талант
снимка: АР, Manu Fernandez
Барселона,  
29.09.2025 15:37
 (БТА)

Барселона обяви продължаване на договора с халфа Марк Бернал. Споразумението е до 30 юни 2029 година.

18-годишният испанец е продукт на младежката система на Барселона. Той направи една асистенция в два мача през сезон 2025/26.

Бернал се завърна към тренировки с основния отбор в началото на юли 2025 г. Той пропусна по-голямата част от сезон 2024/25, след като получи разкъсване на предна кръстна връзка и увреден страничен менискус в третия кръг на Ла Лига. Бернал претърпя операция.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:50 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация