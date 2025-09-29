Барселона продължи договора на млад талант

Барселона обяви продължаване на договора с халфа Марк Бернал. Споразумението е до 30 юни 2029 година.

18-годишният испанец е продукт на младежката система на Барселона. Той направи една асистенция в два мача през сезон 2025/26.

Бернал се завърна към тренировки с основния отбор в началото на юли 2025 г. Той пропусна по-голямата част от сезон 2024/25, след като получи разкъсване на предна кръстна връзка и увреден страничен менискус в третия кръг на Ла Лига. Бернал претърпя операция.