Съдът одобри споразумение за признаване на вината за бивши ръководители на Ювентус

Съдът прие искане за споразумение за признаване на вината от бивши ръководители на Ювентус, включително бившия президент Андреа Аниели, за уреждане на дело за фалшиво счетоводство, свързано с периода им в най-успешния футболен клуб в Италия, съобщи Ройтерс.

Съдия от римския съд Ана Мария Гавони прие споразумение за признаване на вината от една година и осем месеца за Аниели и от една година и два месеца за бившия вицепрезидент и носител на „Златната топка“ Павел Недвед.

Договорените присъди за лишаване от свобода са условни и няма да бъдат изпълнявани.

Съдията наложи и глоба от 156 000 евро на Ювентус.

За един от обвиняемите, бившия изпълнителен директор Маурицио Аривабене, делото в крайна сметка беше прекратено.

Делото се въртеше около твърдения, че Ювентус е представил невярно финансовите си отчети, особено по отношение на трансферите на играчи и договореностите за заплати по време на пандемията от КОВИД-19.

Първоначално прокурорите повдигнаха обвинения в Торино, където е базиран Ювентус, но делото беше прехвърлено в Рим през 2023 г.

През юни бившият президент Аниели и други обвиняеми поискаха от съдията да уреди делото чрез споразумение за признаване на вината, след като прокурорите се опитаха да ги изправят пред съда по обвинения, включително манипулиране на фондовия пазар, възпрепятстване на надзора и фалшиво фактуриране.

Бившите ръководители на Ювентус, който е листван на фондовата борса в Милано, отрекоха да са извършили нарушения.

Клубът преди това се съгласи да плати глоба в отделно споразумение с италианските футболни власти, което доведе и до отнемане на точки през сезон 2022-2023 в Серия А и едногодишна забрана за участие в европейски клубни турнири.