Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани се надява, че Йосип Станишич ще се върне в игра след паузата за националните отбори

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани се надява да има на разположение крайния си защитник Йосип Станишич след паузата на националните отбори в средата на месец октомври. Хърватският бранител получи контузия на дясното коляно на мача с Челси (3:1) на старта на Шампионската лига.

Станишич получи частично разкъсване на вътрешна връзка на дясното коляно в началото на второто полувреме срещу лондонския тим и бе заменен от Саша Бое. Това накара Компани да размести защитата, като Компани премести Конрад Лаймер по левия фланг, където играеше хърватинът, а Бое застана на типичната си позиция вдясно.

"Може би ще отнеме малко повече време. Но той няма да пропусне толкова много мачове", обясни Компани на пресконференцията си. "Има още една пауза, която се задава, и се надяваме, че след нея той ще бъде отново с нас", добави белгийският специалист.

Преди временното прекъсване на първенството шампионът на Германия ще гостува в събота на Хофенхайм и ще приеме Вердер Бремен у дома следващия уикенд. Байерн ще гостува още на Пафос в Шампионската лига на 30 септември и на Айнтрахт във Франкфурт на 4 октомври.

Байерн е лишен за дълго и от левия си защитник Алфонсо Дейвис, който скъса кръстни връзки на дясното коляно с националния тим на Канада през март и в момента все още се възстановява след претърпяната операция.

Японецът Хироки Ито, който бе привлечен през лятото на 2024, също се възстановява и не е на линия. Португалецът Рафаел Герейро също получи травма в мача срещу Хамбургер ШФ преди пет дни. "Нямаме много опции", призна треньорът на баварците.

Станишич стана шампион с Байер Леверкузен през 2024 на поста десен защитник, но бе използван от Компани по левия фланг на защитата, за да компенсира отсъствието на Дейвис. Хърватинът завърши сезон 2024/25 в центъра на защитата заради контузиите на Дайо Упамекано и Мин-джае Ким.