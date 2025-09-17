Това беше много важна победа, смята Шаби Алонсо за успеха над Олимпик Марсилия

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо определи успеха над Олимпик Марсилия на старта на Шампионската лига, като "много важен за начало".

"Това беше типичен мач за Шампионската лига, в който всичко може да се случи. Първият половин час беше фантастичен, но не успяхме да вкараме", каза баският специалист след мача.

"Моят отбор запази основната линия на поведение и след допуснатото попадение. Второто полувреме не бе толкова добро. Но и с човек по-малко на терена, искахме да продължим да търсим победата, да доминираме", добави треньорът.

"Това беше много важна победа да започнем в турнира", сигурен е Алонсо.

"Ние прогресираме, ставаме по-добри като отбор. Играчите започват да виждат нашите идеи. Наистина бях доволен от първото полувреме. Липсва ни малко постоянност, но беше труден мач срещу добър противник. Мисля, че сме на прав път. След три или четири месеца ще бъде още по-добре", завърши Шаби Алонсо.