Министър Иван Пешев: "Министерството на младежта и спорта ще продължава да бъде партньор на спорта за хора с увреждания"

site.btaМинистър Иван Пешев: "Министерството на младежта и спорта ще продължава да бъде партньор на спорта за хора с увреждания"
Министерството на младежта ще продължава да бъде партньор на спорта за хора с увреждания, доказвайки ангажимента си към атлетите със специални потребности. Това каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на откриването на Европейското първенство по баскетбол на колички - Дивизия С.
Форумът се провежда в периода 7-12 септември в "Арена СамЕлион" в Самоков с участието на десет държави. Българският тим е в група А и ще премери сили с отборите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия.
В първата среща националите победиха Сърбия с 82:35.
Министерството на младежта и спорта е дългогодишен партньор на баскетбола на колички и стимулира развитието и популяризирането му у нас.
"Вярвам, че подобни турнири насърчават равенството и социалната интеграция на хората с увреждания. Ще продължаваме да подкрепяме тези надпревари и да създаваме възможности за всички да се занимават със спорт и да постигат своите мечти", каза още министър Пешев.
/ИК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина