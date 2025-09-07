Министър Иван Пешев: "Министерството на младежта и спорта ще продължава да бъде партньор на спорта за хора с увреждания"

Министерството на младежта ще продължава да бъде партньор на спорта за хора с увреждания, доказвайки ангажимента си към атлетите със специални потребности. Това каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на откриването на Европейското първенство по баскетбол на колички - Дивизия С.

Форумът се провежда в периода 7-12 септември в "Арена СамЕлион" в Самоков с участието на десет държави. Българският тим е в група А и ще премери сили с отборите на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия.

В първата среща националите победиха Сърбия с 82:35.

Министерството на младежта и спорта е дългогодишен партньор на баскетбола на колички и стимулира развитието и популяризирането му у нас.

"Вярвам, че подобни турнири насърчават равенството и социалната интеграция на хората с увреждания. Ще продължаваме да подкрепяме тези надпревари и да създаваме възможности за всички да се занимават със спорт и да постигат своите мечти", каза още министър Пешев.