България ще се опита да вземе точки от удобен съперник в исторически план, пълният стадион "Борис Пайчадзе" довечера не е новина за грузинците

Българският национален отбор по футбол влиза в днешната си втора Световна квалификация по пътя към Мондиал 2026 все още без успех през календарната година, но пък историята показва положителен баланс срещу съперника Грузия.

Мачът от втория кръг в група "Е" на стадион "Борис Пайчадзе" днес от 16.00 часа ще противопостави два тима, които отстъпиха у дома в първите мачове. Българите паднаха 0:3 от европейския шампион и един от най-силните състави в света Испания, докато грузинците не успяха да наваксат срещу Турция и завършиха 2:3.

За българския национален отбор по футбол 2025-а година започна с баражите за изкачване в Лига В на турнира на УЕФА Лига на нациите, които бяха загубени от Република Ирландия с един и същи резултат – 1:2. Последваха контроли с Кипър в Пловдив, завършила 2:2, и тежко поражение от Гърция с 0:4 на остров Крит. Септември пък започна с 0:3 от Испания, а освен днешния мач в Грузия, България има два мача на разменено гостуване с Турция, визита на Испания и домакински двубой с грузинците в средата на ноември за край на кампанията.

Селекционерът Илиан Илиев заяви, че ще направи някои промени в състава, продиктувани от преумора, леки контузии или тактически съображения. Със сигурност на върха на българската атака ще излезе Владимир Николов, а на вратата ще застане Димитър Митов, след като Светослав Вуцов беше предпочетен срещи Испания. Антон Недялков отново ще бъде от дясно на отбраната, а в средата на терена до Илия Груев ще излезе Андриан Краев вместо Васил Панайотов.

Мачът днес дава отлична възможност на лъвовете да си тръгнат с позитивен резултат, още повече опирайки се на статистиката. В историята на своето противопоставяне двата отбора са изиграли осем мача, като България е постигнала четири победи, два мача са завършили наравно и два успеха имат футболистите от бившата съветска република. Срещу Грузия обаче са и две от най-убедителните победи през 21-и век – два пъти по 6:2 в София. Първата среща е приятелска на 12-и ноември 2005-а година, когато по два гола вкарват Димитър Бербатов, Чавдар Янков и Светослав Тодоров за радост на около 1500 зрители на стадион "Васил Левски". На 14-и октомври 2009-а година резултатът се повтаря вече в квалификация за Световното първенство в Южна Африка и той се случва с хеттрик на Димитър Бербатов, две попадения на Мартин Петров и едно на Станислав Ангелов, а едва 500 човека гледат успеха. Грузинците обаче имат пресни спомени от успеха в Разград – 5:2 на 5-и юни 2022-а година, довел до уволнението на тогавашния български селекционер Ясен Петров.

Днес грузинският национален отбор е оценен на близо 190 милиона евро пазарна стойност срещу едва 40 милиона за българите. В селекцията на грузинците има четирима футболисти с цена над 10 милиона, като номер 1 безспорно е крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, струващ 90 милиона. При българите номер 1 е контузеният капитан Кирил Деспосов с 8 милиона, следван от Илия Груев с 5 милиона.

Строеният през 1936-а година стадион Борис Пайчадзе, който има капацитет от 54.549 места, довечера ще бъде пълен докрай. За хората в Тбилиси това не е изненада или пък странно събитие – техният стадион е пълен винаги, когато играе националния отбор на Грузия. Съперникът няма значение. Единствената изненада за тях беше, че няма да има крупна група български привърженици, тъй като гостувалите преди три дни турци са били доста добре представени в сектора за гости. От БФС обявиха, че до момента са раздали 110 билета на български привърженици.

Но стадион "Борис Пайчадзе" скоро може и да излезе от употреба, защото дори и шофьорите на таксите коментират строителството на нов стадион, намиращ се близо до летището в столицата. И гордо отбелязват, че ще бъде за над 70 000 зрители, ще приема финали в Шампионската лига и ще бъде построен от държавата, колкото и да струва.