Александър Василев започна с победа и на двойки на US OPEN

Александър Василев се класира за втория кръг на двойки при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставените под номер 4 Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) победиха с 6:1, 6:4 Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания). На осминафиналите Василев и Дерепаско ще играят срещу американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.

Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) загубиха във втория кръг на двойки с 2:6, 2:6 от германките Ева Бенеман и Соня Женихова.