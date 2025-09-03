Подробно търсене

Александър Василев започна с победа и на двойки на US OPEN

Боян Денчев
Александър Василев започна с победа и на двойки на US OPEN
Александър Василев започна с победа и на двойки на US OPEN
снимка: БТА
Ню Йорк,  
03.09.2025 08:43
 (БТА)

Александър Василев се класира за втория кръг на двойки при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

 Поставените под номер 4 Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) победиха с 6:1, 6:4 Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания). На осминафиналите Василев и Дерепаско ще играят срещу американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.

Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) загубиха във втория кръг на двойки с 2:6, 2:6 от германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

 

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:59 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация