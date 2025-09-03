Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Подробно търсене

Йоана Димитрова
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова/Архив
София,  
03.09.2025 10:20
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурата са около 15 градуса, слаб вятър има само по билата и най-високите части на планините.

В планините времето ще е предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

 

