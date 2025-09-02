Прогноза за времето

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре след обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен.

Максималните температури ще са предимно между 32° и 37°, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София ще са около 31°. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.



В четвъртък и петък ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през първия ден над крайните западни райони, а в петък - над Родопите. На отделни места там е възможно да превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, слаб, в Източна България до умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°. (НИМХ)