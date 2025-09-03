Започна заседанието на Министерския съвет, на което кабинетът ще разгледа проект на Споразумение между правителството на България и правителството на Черна гора за научно и технологично сътрудничество.

Кабинетът се очаква да обсъди проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 година.

Министрите ще разгледат проект на решение за определяне на заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд.

Вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество прие размера на линията на бедност за 2026 г. – 764 лева. Вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че правителството ще разгледа постановлението за линията на бедност на утрешното си заседание.