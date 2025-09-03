Цената на природния газ на хъба TTF е над 31,650 евро за мегаватчас, на Газов хъб Балкан е 60 лева

Цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 31,650 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,895 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 31,772 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 3 септември, е 60 лева за мегаватчас, като поскъпва с над 2 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 58,50 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 58,50 лева за мегаватчас.