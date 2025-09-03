Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът Йордан Цонев

Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев. Той прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

Есенната сесия беше открита с химна на България и на Европейския съюз. Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август.