Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът Йордан Цонев

03.09.2025 09:58
Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев. Той прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

Есенната сесия беше открита с химна на България и на Европейския съюз. Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август.

