Бенфика се споразумя с Фенербахче за трансфера на турския национал Керем Актюркоглу

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Armando Franca
Лисабон,  
29.08.2025 18:01
 (БТА)

Португалският Бенфика постигнал принципно споразумение за продажбата на турския национал Керем Актюркоглу на Фенербахче, съобщиха от клуба, цитирани от агенция "Ройтерс".

Фенербахче ще плати на Бенфика 22.5 милиона евро за крилото, плюс бонуси, свързани с представянето на футболиста, които биха могли да доведат общата стойност на трансфера до 25 милиона евро, добавиха от португалския тим.

От Бенфика заявиха още, че Галатасарай - бившият клуб на Актюркоглу, е бил информиран, тъй като има преференциални права върху играча.

Фенербахче отпадна от плейофите в Шампионската лига след загуба с 0:1 от Бенфика в реванша в сряда, като именно Актюркоглу реализира решаващия гол за португалския отбор.

26-годишното крило се присъедини към Бенфика миналата година, след като спечели поредни титли в турската Суперлига с Галатасарай.

По-рано днес от Фенербахче обявиха, че се разделя със старши треньора Жозе Моуриньо.

/КМ/

Към 18:29 на 29.08.2025 Новините от днес

