Марин Петков е много близо до трансфер в италианския Монца

Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Монца,  
29.08.2025 15:11
Един от капитаните на Левски и български национал Марин Петков е много близо до трансфер във втородивизионния италиански Монца, пише журналистът Николо Скира.

Според него българинът ще подпише договор с клуба от Серия B до 2029 година, а се очаква Левски да получи за правата му около 1,3 милиона евро, като към тази сума може да има определени бонуси и процент при следващ трансфер.

Марин Петков бе пред трансфер в полския Ракув Ченстохова, който елиминира Арда в Лигата на конференциите, по-рано през лятото, но сделката не се осъществи.

Краят на участието на "сините" в европейските турнири ще улесни изходящия трансфер на Петков.

Собственост на Монца е и друг български национал - Валентин Антов, който в момента се възстановя след операция от скъсани кръстни връзки и няма да играе няколко месеца. Монца бе в елита през миналия сезон, но изпадна в Серия B, като има амбиции да се върне бързо в елита. 

