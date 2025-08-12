Ювентус вече свиква с факта, че Влахович може да напусне със свободен трансфер

Италианският Ювентус вече започва да приема факта, че нападателят Душан Влахович може да изпълни последната година от договора си и да напусне като свободен агент през следващото лято. Грандът от Торино засега не е получил никакви сериозни оферти за сръбския национал.

Ръководството на Ювентус активно търси начин да продаде Влахович, който ще навлезе в последния сезон от настоящия си контракт.

25-годишният футболист ще спечели около 12 милиона евро от финалната година по договора си, което го прави един от най-скъпоплатените играчи в отбора, пише италианският вестник Gazzetta dello Sport.

Клубът вече привлече канадския национал Джонатан Дейвид и се надява да върне Рандал Коло Муани, който през миналия сезон игра под наем в тима, което означава, че Душан Влахович може да се окаже трета опция в атака, ако реши да остане в състава.

През 2022 година Ювентус плати на Фиорентина повече от 70 милиона евро включително бонуси, за да купи сръбския нападател.

Интерес към Влахович проявяваше друг италиански тим Милан, но все още няма изпратена официална оферта.