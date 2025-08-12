Подробно търсене

Ювентус вече свиква с факта, че Влахович може да напусне със свободен трансфер

Кремена Младенова
Ювентус вече свиква с факта, че Влахович може да напусне със свободен трансфер
Ювентус вече свиква с факта, че Влахович може да напусне със свободен трансфер
снимка: AP Photo/Chris Szagola
Торино,  
12.08.2025 15:10
 (БТА)

Италианският Ювентус вече започва да приема факта, че нападателят Душан Влахович може да изпълни последната година от договора си и да напусне като свободен агент през следващото лято. Грандът от Торино засега не е получил никакви сериозни оферти за сръбския национал.

Ръководството на Ювентус активно търси начин да продаде Влахович, който ще навлезе в последния сезон от настоящия си контракт.

25-годишният футболист ще спечели около 12 милиона евро от финалната година по договора си, което го прави един от най-скъпоплатените играчи в  отбора, пише италианският вестник Gazzetta dello Sport.

Клубът вече привлече канадския национал Джонатан Дейвид и се надява да върне Рандал Коло Муани, който през миналия сезон игра под наем в тима, което означава, че Душан Влахович може да се окаже трета опция в атака, ако реши да остане в състава.

През 2022 година Ювентус плати на Фиорентина повече от 70 милиона евро включително бонуси, за да купи сръбския нападател.

Интерес към Влахович проявяваше друг италиански тим Милан, но все още няма изпратена официална оферта.

/КМ/

Свързани новини

12.06.2025 19:33

Милан с интерес към нападателите Душан Влахович и Матео Ретеги

Италианският Милан проявява интерес към нападателите Душан Влахович от Ювентус и Матео Ретеги от Аталанта, съобщава телевизия Sky Sports. Освен това старши треньорът Масимилиано Алегри е насочил поглед към халфа на Парма Симон Зом

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:38 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация