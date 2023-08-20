Крумовград постигна трети успех от началото на сезона в Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:

Ботев (Пловдив) - Крумовград - 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Ивелин Попов, 1:1 Патрик 54, 1:2 Диего Рапосо 83 по-късно днес: Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) в понеделник: ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново) от събота: Берое (Стара Загора) - Славия - 3:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Лучано Скуадроне 17, 2:0 Майк Севайос 39, 3:0 Майк Севайос 42 Ботев (Враца) - ЦСКА-София - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Дюкенс Назон 5, 0:2 Тобиас Хайнц 84 от петък: Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Николас Пенев 25 Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69 Левски - Пирин (Благоевград) - отложен Временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 6 5 1 0 13:4 16 точки 2. Черно море 5 4 1 0 14:6 13 3. Берое 6 4 1 1 10:4 13 4. Хебър 6 3 2 1 4:2 11 5. Крумовград 6 3 0 3 7:8 9 6. Левски 5 3 0 2 12:5 9 7. Лудогорец 4 3 0 1 14:3 9 8. ЦСКА-София 5 2 2 1 4:4 8 9. ЦСКА 1948 4 2 1 1 6:3 7 10. Арда 5 2 1 2 6:5 7 11. Локомотив (София) 6 2 0 4 5:12 6 12. Славия 5 1 1 3 3:11 4 13. Ботев (Враца) 6 1 0 5 2:13 3 14. Ботев (Пловдив) 6 0 2 4 3:9 2 15. Етър 4 0 1 3 3:10 1 16. Пирин 5 0 1 4 1:8 1