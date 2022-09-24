Момчил Цветанов подписа с Анагениси Кардица

Момчил Цветанов подписа с гръцкия втородивизионен Анагениси Кардица. За последно бившия национал бе част от корейския Гангуон, с който разтрогна. Цветанов няма официален мач от май тази година, а доскоро тренираше с Берое.

Крилото премина в Република Корея преди година от Локомотив (Пловдив), но така и не успя да се пребори за титулярно място. Евентуалното завръщане на "Лаута" не се е случило, защото пловдивчани не са имали интерес към 31-годишния футболист.