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Етър временно оглави класирането във Втора лига след минимална победа над Янтра

Мирослав Димитров
Етър временно оглави класирането във Втора лига след минимална победа над Янтра
Етър временно оглави класирането във Втора лига след минимална победа над Янтра
Велико Търново,  
04.09.2022 21:18
 (БТА) 
Мачове от осмия кръг на Втора лига

Ботев II (Пловдив) - Литекс - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Никола Георгиев 22

Етър (Велико Търново) - Янтра (Габрово) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Живко Петков 55

от събота:
Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Денислав Ангелов 15, 1:1 Валери Домовчийски 45, 1:2 Валери Домовчийски 79

Крумовград - Дунав (Русе) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Узунов 52

в понеделник от 17:00 часа:
Лудогорец II - Созопол
Витоша (Бистрица) - Струмска слава (Радомир)
Спортист (Своге) - ЦСКА 1948 II

във вторник от 16:00 часа:
Беласица (Петрич) - Миньор (Перник)

от 18:30 часа:
Монтана - Спартак (Плевен)

временно класиране
1. Етър             8   4   4   0   10:5  16 точки
2. Струмска слава   7   4   3   0   10:3  15
3. Крумовград       8   4   2   2   9:7   14
4. Спартак (Пл)     7   4   1   2   14:6  13
5. Марица           8   4   1   3   10:10 13
6. Монтана          7   3   3   1   9:6   12
7. Литекс           8   3   2   3   11:8  11
8. ЦСКА 1948 II     7   2   4   1   7:6   10
9. Беласица         7   3   1   3   8:8   10
10. Добруджа        8   2   3   3   11:12  9
11. Спортист        7   2   3   2   7:9    9
12. Янтра           8   1   6   1   7:7    9
13. Миньор          7   2   3   2   11:7   9
14. Дунав           8   2   2   4   9:11   8
15. Витоша          7   2   2   3   8:10   8
16. Лудогорец II    7   2   1   4   6:12   7
17. Созопол         7   1   1   5   3:14   4
18. Ботев II (Пд)   8   0   2   6   2:11   2

 

/МД/

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Към 22:21 на 04.09.2022 Новините от днес

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