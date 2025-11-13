АЗЕРТАДЖ: Откриването на Зангезурския коридор ще бъде от полза за всички страни от Централна Азия, заяви президентът на Азербайджан

Откриването на Зангезурския коридор ще бъде от полза за всички страни от Централна Азия, заяви по време на интервю за узбекистански медии президентът на Азербайджан Илхам Алиев, цитиран от азербайджанската агенция АЗЕРТАДЖ.

Държавният глава отбеляза също, че съвременната транспортна инфраструктура, създадена в Азербайджан, включително търговския му флот, международното търговско пристанище Алат, чийто капацитет ще достигне 25 милиона тона през следващите години, железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс и деветте международни летища на страната, са фактори, които укрепват ролята на Азербайджан като глобален транспортен и логистичен хъб.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)