Евродепутатите подкрепиха по-нататъшно облекчаване на спорната Директива на ЕС за надлежна проверка на корпоративната устойчивост

Европейският парламент подкрепи днес облекчаване на законодателството на ЕС, касаещо корпоративната устойчивост, след месеци на натиск в тази посока от страна на бизнеса и правителствата на някои страни, предаде Ройтерс.

Директивата на Европейския съюз за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD), която беше приета миналата година, изисква от компаниите да се заемат с решаването на проблеми, свързани с правата на човека и околната среда в своите вериги за доставка. В противен случай могат да бъдат наложени глоби в размер на до 5 процента от глобалния им оборот.

Законодателството се превърна в спорна тема, тъй като редица страни, сред които САЩ и Катар, настояват разпоредбите да бъдат допълнително смекчени. Според тях тези правила рискуват да нарушат доставките им на газ за Европа.

Европейският парламент днес реши, че само компании с поне 5000 работници и оборот от 1,5 милиарда евро (1,75 милиарда долара) трябва да се съобразяват с директивата, и премахна изискването компаниите да представят планове за изпълнение на ангажиментите си по отношение на климатичните промени.

Понастоящем праговете, над които фирмите са обхванати от изискванията, са 1000 служители и оборот от 450 млн. евро. Влизането в сила на правилата за надлежна проверка вече беше отложено с една година - до юли 2027 г.

Промените бяха подкрепени от крайнодесните формации в ЕП, както и от дясноцентристката Европейска народна партия.

Евродепутатите гласуваха също така по-малко компании да докладват за въздействието от дейността си, като премахнаха това задължение за около 90 процента от фирмите, които първоначално попадаха в обхвата на тези изисквания.

Според Йорген Варборн, шведски евродепутат и докладчик по законодателството, промените са сред най-важните предложения за намаляване на бюрокрацията за бизнеса в ЕС, като се очаква да облекчат компаниите с около 5 милиарда евро годишно и да помогнат за преодоляване на по-бавния растеж на ЕС спрямо конкуренти като САЩ.

През октомври ЕП отхвърли предложения за още по-малко радикално облекчаване на разпоредбите, което накара Европейска народна партия да внесе нови поправки, подкрепени от крайнодесните формации.

„Те избраха да обединят сили с Орбан и Льо Пен, за да унищожат законите за околната среда и правата на човека, които правят големите компании отговорни за производствения си процес“, заяви съпредседателят на групата на „Зелените“ Тери Райнтке.

Крайнодясната партия „Патриоти за Европа“, в която влизат френската „Национално обединение“ на Марин льо Пен и унгарската партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан, заяви, че „санитарният кордон“, който изолираше нецентристките групи, е бил пробит за първи път.

Компании като „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) и „ЕксънМобил“ (ExxonMobil) дори поискаха от ЕС да оттегли напълно законодателството, като предупредиха, че то затруднява правенето на бизнес в ЕС.