Сръбският президент Александър Вучич ще вечеря с френския президент Еманюел Макрон в Париж

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Сръбският президент Александър Вучич Снимка: AP (Darko Vojinovic)
Белград ,  
13.11.2025 17:22
 (БТА)

Президентът на Сърбия Александър Вучич ще проведе работна вечеря с президента на Франция Еманюел Макрон тази вечер в 20:45 ч. местно време в Париж, съобщава агенция ТАНЮГ.

Преди срещата  Вучич обяви, че очаква изключително важен и съдържателен разговор с Макрон, с когото, както каза, ще обсъди всички важни геополитически, регионални и двустранни въпроси на сътрудничеството и европейския път на Сърбия.

Вучич подчерта, че посещението му в Париж ще бъде кратко.

 

