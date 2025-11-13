Сръбският президент Александър Вучич ще вечеря с френския президент Еманюел Макрон в Париж

Президентът на Сърбия Александър Вучич ще проведе работна вечеря с президента на Франция Еманюел Макрон тази вечер в 20:45 ч. местно време в Париж, съобщава агенция ТАНЮГ.

Преди срещата Вучич обяви, че очаква изключително важен и съдържателен разговор с Макрон, с когото, както каза, ще обсъди всички важни геополитически, регионални и двустранни въпроси на сътрудничеството и европейския път на Сърбия.

Вучич подчерта, че посещението му в Париж ще бъде кратко.