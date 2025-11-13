Европейският парламент подкрепи намаляване на парниковите емисии на ЕС с 90 процента до 2040 г.

Европейският парламент подкрепи днес цел за намаляване на емисиите на ЕС на парникови газове с 90 процента до 2040 г. спрямо нивата от 1990 г., като по този начин последва позицията, договорена по-рано от държавите членки на ЕС, предаде ДПА.

Евродепутатите одобриха редица компромисни мерки, включително разпоредба, която от 2036 г. позволява на ЕС да постигне 5 процента от целеното намаляване на емисиите чрез международни сертификати за търговия с емисии (въглеродни кредити), закупени от страни извън ЕС.

Европейската комисия първоначално беше предложила ограничение от 3 процента.

Парламентът подкрепи и отлагането на включването на горива като газ и бензин в системата за търговия с емисии на ЕС до 2028 г. , т.е. с една година по-късно от планираното, в опит да се избегне рязкото повишение на цените на отоплението и горивата.

Съгласно схемата компаниите ще трябва да имат разрешителни за емисиите си на парникови газове. От 2028 г. механизмът ще бъде разширен, за да обхване въглеродните емисии от изгарянето на горива, което ще засегне особено силно секторите на транспорта и строителството.

Целта е да се стимулира използването на енергия с по-ниски въглеродни емисии и да се намалят емисиите в сектори, които имат голям дял в отделянето на парникови газове.

Освен това законодателите призоваха Европейската комисия да преразглежда напредъка към постигането на междинните климатични цели на всеки две години, като взема предвид най-новите научни данни, технологичните разработки и глобалната конкурентоспособност на ЕС.

Страните членки договориха собствено споразумение за целта за 2040 г. миналата седмица след продължителни преговори.

Съветът на ЕС и ЕП трябва официално да съгласуват позициите си, преди новите климатични правила да влязат в сила.