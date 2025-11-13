Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ представи нов културен продукт на форум в Любляна

Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ (РЕМО „Етър“) представи нов културен продукт на колоквиум за бъдещето на нематериалното културно наследство, проведен в Любляна. Това съобщи за БТА Тихомир Църов, главен експерт „Връзки с обществеността“ в РЕМО „Етър“.

„Бих определил музей „Етър“ като добре представящ се по отношение на използването на съвременни технологии. В последната част от презентацията говорих за проекта „Дигитални близнаци“, който бе приет съвсем естествено на фона на останалите традиционни форми на представяне на нематериалното културно наследство“, каза той.

От музея посочиха, че презентацията им е впечатлила присъстващите. Тя е била подготвена от директора проф. д-р Светла Димитрова и от Тихомир Църов.

Културният продукт, представен на форума в Любляна, е посветен на проекта „Дигитални близнаци на занаяти от старо време“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Договор № BG-RRP-11.020-0115-C01.

Примерите, показани по време на колоквиума, доказаха, че новите технологии вече са неразделна част от културното представяне. Все по-често музеите използват виртуална реалност (VR), допълнена реалност (AR), 3D моделиране и сканиране, интерактивни екрани, холограми и онлайн виртуални турове, отбелязват от РЕМО „Етър“.

Музейните специалисти посочват, че събитието е имало ясна мисия – да насърчи обмена на опит и добри практики между културните институции в Югоизточна Европа, като изследва как музеите съчетават традицията и иновацията в дигиталната епоха.

Колоквиумът „Интерактивни изложби и дигитално куриране на нематериално културно наследство в музеите“ е организиран от Регионалния център на ЮНЕСКО за Югоизточна Европа (София) и фондация „Форум за славянски култури“. Събитието събра представители на музеи и културни институции от Сърбия, Словения, Хърватия, Гърция, Албания, Босна и Херцеговина, България и Република Северна Македония. Модератор на събитието бе д-р Мирена Станева – експерт в Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, посочват от музей „Етър“.

БТА припомня, че в края на месец октомври т.г. музеят представи проекта за пренасяне духа на български майстори в 3D среда.