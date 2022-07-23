Берое и Локомотив (София) не излъчиха победител

site.btaБерое и Локомотив (София) не излъчиха победител
Срещи от третия кръг на Първа футболна лига:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) - 1:1
Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали) - от 21.00 часа
в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
Славия - Левски - отложен
в понеделник:
Септември (София) - Ботев (Враца)
ЦСКА-София - Черно море
от петък:
Спартак (Варна) - Пирин (Благоевград) - 1:1
ЦСКА 1948 - Лудогорец - 2:2
временно класиране: 1. Лудогорец 3 2 1 0 7:2 7 точки 2. Черно море 2 2 0 0 2:0 6 3. ЦСКА 1948 3 1 2 0 4:3 5 4. ЦСКА-София 2 1 1 0 4:1 4 5. Берое 3 1 1 1 3:3 4 6. Левски 2 1 0 1 5:1 3 7. Ботев Враца 2 1 0 1 4:4 3 8. Славия 2 1 0 1 1:1 3 9. Септември 2 1 0 1 3:4 3 10. Локомотив Пловдив 2 1 0 1 2:3 3 11. Арда 2 1 0 1 1:3 3 12. Хебър 2 1 0 1 2:3 3 13. Пирин 3 0 2 1 3:4 2 14. Локомотив София 3 0 2 1 2:3 2 15. Спартак Варна 3 0 1 2 1:7 1 16. Ботев Пловдив 2 0 0 2 2:4 0
/ИК/
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