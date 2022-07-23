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Берое и Локомотив (София) не излъчиха победител

Ива Кръстева
Берое и Локомотив (София) не излъчиха победител
Берое и Локомотив (София) не излъчиха победител
снимка: архив БТА
Стара Загора,  
23.07.2022 20:30
 (БТА)

Срещи от третия кръг на Първа футболна лига:

Берое (Стара Загора) - Локомотив (София)  - 1:1
Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)              - от 21.00 часа

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик)
Славия - Левски                          - отложен

в понеделник:
Септември (София) - Ботев (Враца)
ЦСКА-София - Черно море

от петък:
Спартак (Варна) - Пирин (Благоевград) - 1:1
ЦСКА 1948 - Лудогорец                          - 2:2

временно класиране:
 1. Лудогорец             3  2 1 0  7:2   7 точки 
 2. Черно море            2  2 0 0  2:0   6
 3. ЦСКА 1948             3  1 2 0  4:3   5
 4. ЦСКА-София            2  1 1 0  4:1   4
 5. Берое                 3  1 1 1  3:3   4  
 6. Левски                2  1 0 1  5:1   3 
 7. Ботев Враца           2  1 0 1  4:4   3
 8. Славия                2  1 0 1  1:1   3  
 9. Септември             2  1 0 1  3:4   3 
10. Локомотив Пловдив     2  1 0 1  2:3   3
11. Арда                  2  1 0 1  1:3   3
12. Хебър                 2  1 0 1  2:3   3 
13. Пирин                 3  0 2 1  3:4   2
14. Локомотив София       3  0 2 1  2:3   2
15. Спартак Варна         3  0 1 2  1:7   1
16. Ботев Пловдив         2  0 0 2  2:4   0

/ИК/

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