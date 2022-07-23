Берое и Локомотив (София) не излъчиха победител

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Валутен курс на БНБ 22.07.2022

За българите по света

За българите по света

От българите по света

От българите по света

Черна Гора Хърватска Турция Сърбия Словения Румъния Република Северна Македония Косово Република Кипър Гърция Босна и Херцеговина Албания

Черна Гора Хърватска Турция Сърбия Словения Румъния Република Северна Македония Косово Република Кипър Гърция Босна и Херцеговина Албания

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Антарктида Северна Америка Южна Америка Африка Австралия и Океания Азия Европа

Австралия и Океания

Институции и организации

Институции и организации

от петък: Спартак (Варна) - Пирин (Благоевград) - 1:1 ЦСКА 1948 - Лудогорец - 2:2

в понеделник: Септември (София) - Ботев (Враца) ЦСКА-София - Черно море

в неделя: Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик) Славия - Левски - отложен

Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) - 1:1 Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали) - от 21.00 часа

Срещи от третия кръг на Първа футболна лига:

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