Стеф Къри ще се завърне за Голдън Стейт в НБА в мача срещу Минесота в петък

Отборът на Голдън Стейт Уориърс очаква Стеф Къри да се завърне в следващия мач от Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Минесота Тимбъруулвс в петък, съобщи ESPN.

Двукратният носител на приза за „Най-полезен играч“ в НБА пропусна последните пет срещи на „воините“ заради контузия в бедрото. Медицинският екип на калифорнийския тим реши да го остави извън игра и за серията от гостувания, за да може да възстанови навреме за вчерашната тренировка.

„Нещата изглеждат добре“, коментира треньорът на Уориърс Стив Кър.

Стеф Къри взе участие в тренировъчните дейности на Голдън Стейт и игра в шестминутен мач без проблеми. Кър съобщи, че очаква Къри да тренира отново в четвъртък, преди да му бъде разрешено да участва в двубоя срещу Минесота.

Този сезон 37-годишният гард има средно по 27,9 точки, 4 асистенции и 3,9 борби в 16-те си участия.

Голдън Стейт спечели само два от петте си двубоя без звездния си играч, с което балансът на отбора вече е 13-12. Двете победи дойдоха в последните мачове срещу Кливланд Кавалиърс и Чикаго Булс, а подобрението във формата от тях се очаква да бъде допълнително засилено след завръщането на Къри.