Новият треньор на Миньор Перник – Владимир Манчев, ще разчита на миньорския дух, на силна организация и колективна игра, коментира той преди предстоящото гостуване на ЦСКА II. Двубоят от 15-ия кръг на Втора футболна лига е на 7 ноември (петък) от 14:30 часа.



Той добави, че е трудно в рамките на тези два–три дни, в които е начело на отбора, да се запознае с качествата на всички футболисти. Някои от тях вече познава, но за другите ще е необходимо време.

"Това е най-важното сега – да видя играчите, как те реагират на тренировъчния процес, как реагират в мачовете. Ще търсим да избистряме един игрови облик, който ми се иска на мен и, естествено, с качествата на играчите, с които разполагаме, да изглеждаме по добър начин", каза още наставникът.

Старши треньорът добави, че се чувства оптимистично настроен относно духа в отбора. Тимът ще изглежда така, че да не се срамува, независимо от противника си. Той изрази надеждата, че и привържениците ще бъдат доволни, когато видят, че футболистите играят със сърце и душа, а чрез тренировките и мачовете натрупват още футболни достойнства.

"Искам да има търпение към отбора. Мога да гарантирам, че аз и моят щаб ще направим всичко възможно още от следващите мачове да изглеждаме много по-добре. Естествено, когато направим една пълноценна зимна подготовка и вече съм се запознал със състезателите, ще преценим дали трябва да се включат още няколко човека. През втория полусезон отборът трябва да изглежда по различен начин и Перник да се гордее с него", коментира още Владимир Манчев.

Той допълни, че на този етап няма да бъдат извършвани промени в треньорския щаб, който ще бъде запазен изцяло.



Миньор е девети в класирането на Втора лига с 14 точки, като миналата неделя прекъсна серия от четири поредни загуби в шампионата с домакинско 0:0 срещу Спартак Плевен.

ЦСКА II, който е спечелил последните си четири двубоя във Втора лига, пък е пети в подреждането с 24 точки.