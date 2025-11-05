Алексис Мак Алистър: "Бяхме по-добрият отбор и заслужавахме да спечелим"

Алексис Мак Алистър, който отбеляза победното попадение за успеха на Ливърпул с 1:0 над Реал Мадрид в четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига по футбол, похвали колективните усилия на отбора, предава Amazon Prime Video Sport.

Мак Алистър се разписа през второто полувреме на "Анфийлд", а англичаните нанесоха първо поражение на испанския гранд в турнира и се изкачиха на шестото място във временното класиране с 9 точки, колкото има и петия Реал. Лидери с пълен актив от по 12 точки са Байерн и Арсенал.

"Мисля, че изиграхме добър мач срещу много силен отбор. Това е важна победа, но знаем, че не значи нищо след онова, което преживяхме миналия сезон. Тогава завършихме първи в основната фаза, но после отпаднахме рано. Затова трябва да продължим в същия дух и е най-важно да градим увереност", каза аржентинският национал.

Победният гол дойде, след като центриране на Доминик Собослай от пряк свободен удар беше завършено от Мак Алистър с глава в 61-ата минута, преодолявайки вратаря на съперника Тибо Куртоа. До този момент кралският клуб удържаше нулевото равенство, благодарение на редица отлични спасявания на белгийския страж.

"Обикновено аз съм този, който отваря пространство за Юго Екитике, но този път видях, че получавам добра възможност и се възползвах от нея. Беше чудесна топка от Дом, просто трябваше да я насоча с глава към вратата. Куртоа е невероятен вратар, както всички знаем. Направи доста спасявания. Мисля, че е много добър, но в този мач ние бяхме по-добри и заслужавахме да спечелим", добави още Мак Алистър.

За Ливърпул, който защитава титлата си във Висшата лига, в неделя предстои двубой за втората позиция в Премиършип срещу Манчестър Сити.