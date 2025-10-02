Кукленият театър в Стара Загора с петиция в подкрепа на проекта за строителство на Център за експериментално куклено изкуство

Петиция в подкрепа на проекта за строителство на Център за експериментално куклено изкуство към Кукления театър в Стара Загора инициира културната институция. До момента тя е събрала над 1100 подписа на граждани и културни дейци.

„С документа се настоява Министерството на културата да отпусне 100 хиляди лева аванс от необходимата сума от 300 хиляди лева на архитектурното бюро, което спечели конкурса за изграждане на Център за експериментално куклено изкуство в града. Средствата са заложени по договор за проектирането на сградата. Крайният срок за първото авансово плащане е януари 2026 г. Ако този срок се пропусне, обществената поръчка и международният конкурс стават невалидни. Сумата е заложена в бюджета на Министерството на културата за тази година, но парите все още не се превеждат“, казват от театъра.

Подписката, инициирана от културния институт, може да бъде подкрепена в хартиена и онлайн форма.

БТА припомня, че конкурсът за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство беше проведен през 2023 година. Победителят в конкурса спечели изготвянето на инвестиционен проект, който включва две фази - „техническа“ и „работна“, и упражняване на авторски надзор при строителството на новата сграда в двора на театъра. През март т.г. старозагорският културен институт и победителят UNAS Studio подписаха договор за изработване на инвестиционен проект за Центъра. Проектът предвижда изграждане на нова сграда и две нови сцени, едната на открито, а другата - на закрито. Ориентировъчната цена, която е посочена в проекта за изграждане на сградата, е около 4,5 млн. лева.