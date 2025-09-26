Лили Иванова ще пее в Стара Загора за празника на града - 5 октомври

Концерт на примата на българската естрада Лили Иванова е специалната изненада за старозагорци за празника на града - 5 октомври. Това съобщи самата певица в своята официална страница.

„Благодаря на г-н Живко Тодоров и на Община Стара Загора за поканата към мен и моя екип да бъдем част от прекрасния Празник на град Стара Загора!“, написа любимата на поколения българи изпълнителка.

Концертът на Лили Иванова ще се проведе на площада пред Общината.

БТА припомня, че с концерт на Лили Иванова на 6 септември 2022 година беше открит изцяло обновеният Летен театър в сърцето на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото). Оттогава тя всяка година радва старозагорци с концерти на открито.