Българско видеомапинг шоу беше отличено със сребърна награда на конкурс в Шанхай

Българско видеомапинг шоу беше отличено със сребърна награда в международния конкурс за светлинно изкуство в Шанхай - Shining Shanghai (Сияещият Шанхай). Видеомапинг произведението на българското MP-Studio беше избрано сред 154 творби на артисти от 32 държави, съобщават от MP-Studio.

Произведението носи заглавието „Пеперуда: Призив за дъжд” и е било създадено за архитектурния комплекс „Шенюли“, разположен в сърцето на квартал Дзин'ан в Шанхай.

Аудиовизуалният спектакъл е селектиран сред общо 154 творби, създадени от 145 артисти, от 32 държави, на 6 континента. В състава на журито са 19 специалисти в сферата на дигиталните изкуства, а останалите победители са от Испания, която получи златно отличие и Китай и Германия, на които бе присъдено бронзово отличие.

Тазгодишната тема на водещия шампионат беше „Луминесцентни корени: Истории от дома“ и предизвиква артисти от цял свят да преведат ДНК на своите народи в поезия от светлина, като разкажат богатите истории, съпътстващи техните земи и култури. Спектакълът на MP-Studio представя вкоренения в българските традиции ритуал за дъжд „Пеперуда“, като изследва климата, паметта и колективния призив на народа.

Това е второто отличие, което българското студио за дигитално изкуство печели в Китай. През 2023 г., MP-Studio спечели златното отличие в Международния конкурс за светлинно изкуство в 30-милионния град Чонгчинг, с шоуто си Metamorph. Спектакълът е вдъхновен от новелата на Франц Кафка – „Метаморфозата”, а в главната роля е Орлин Павлов.

Видеомапинг спектаклите на победителите в Shining Shanghai ще бъдат проектирани между 28 септември и 7 октомври 2025 г. и се очаква да бъдат гледани от повече от 2,6 милиона души на живо и над два милиарда души онлайн, допълват от екипа на MP-Studio.

MP-Studio е познато на българската публика като създател на Фестивала на светлините LUNAR, който от 2022 година насам, привлича над 600 000 посетители в София. Тази година, фестивалът реализира своето първо лятно издание LUNAR: “Море от светлини” и озари четири курорта по Южното ни Черноморие: Царево, Лозенец, Ахтопол и Синеморец. Артистичният колектив е създавал видеомапинг творби за едни от най-известните столични фасади: Национална галерия/ Двореца, Национална галерия/ Квадрат 500, Народен театър “Иван Вазов”, Националния дворец на културата, Регионален исторически музей - София, Българска академия на науките и други. Студиото е преобразявало с изкуството си едни от най-известните забележителности в 27 държави в цял свят.