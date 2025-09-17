Духов оркестър „Васил Абрашев“ – Търговище открива творческия сезон с участие в Ботевград. Това каза за БТА диригентът на оркестъра Росица Бояджиева – Вълева преди отпътуването на музикантите за 42-рите Празници на духовите оркестри и мажоретните състави в Ботевград. Там съставът ще участва в дефиле и два концерта, като първият е днес от 18:00 часа.

Маестра Бояджиева – Вълева посочи, че за представянето на Духовия оркестър при Община Търговище са избрани произведения, които въздействат силно. Сред популярните творби са One Moment In Time и Puttin’ on the Ritz. Оркестрантите ще изпълнят още Тракийска китка - интересна обработка на Йордан Илиев, който е земляк, а сега е диригент на Духовия оркестър на Карловската бригада, както и „Ихаха“ на Димитър Вълчев –произведение с изключителен заряд, каза още диригентът.

По думите й форумът има фестивален характер, но дава добра възможност за обмен на идеи и произведения, среща между колеги. Участващите оркестри от чужбина пък предполагат родните творци да сверят часовника си. Тези форуми са хубави, за да се повдига нивото на самите оркестри. Когато има такова предизвикателство, винаги има допълнителна мотивация за музикантите, категорична е Росица Бояджиева – Вълева.

До края на септември музикантите от Духов оркестър „Васил Абрашев“ ще имат своята среща и с публиката в Търговище. На 26 септември оркестрантите канят търговищенци на матине на площад „Независимост“.

За началото на ноември е планиран концерт в Драматичния театър с участието на лауреати от престижни флейтови конкурси. „За тази интересна проява, която ще бъде под егидата на кмета Дарин Димитров, правим интересни нови произведения, така че да могат да солират нашите гост-изпълнители. Аудиторията ще може да чуе Доницети – „Концертино за флейта“, транскрипция на популярния „Гавот“ на Ф. Госек и разбира се много неща от традиционния репертоар на нашия оркестър. Музиката ще бъде компилация от много и различни жанрове, за да намери всеки нещото, което го владее, което го радва и докосва, разкри в анонс диригентът на търговищкия духов оркестър.

И през настоящата учебна година съставът ще продължи срещите си с деца и младежи в детски и учебни заведения. Пред тях оркестърът традиционно прави кратък демонстративен концерт и запознава младите хора със спецификата на различните инструменти. По този повод маестра Бояджиева – Вълева каза, че според нея и оркестрантите е много важно децата и младите хора да се докосват до нашето изкуство, защото това възпитава, това дава един друг поглед, едно извисяване, което прави злободневието не толкова важно и ангажиращо, дава полет на духа и на въображението.