Концерт на Васил Петров ще постави тази вечер началото на Jazz Art Fest - Казанлък

Концерт на Васил Петров ще открие тази вечер фестивала Jazz Art Fest – Казанлък, който е сред акцентите в програмата на тазгодишните Празници в Долината на тракийските царе, съобщиха от общинската администрация.

Джаз форумът е едно от най-очакваните събития в празничните дни и тази година за пръв път ще се проведе на сцената в комплекс „Долината на тракийските царе“ край Шипка. До 7 септември там ще гостуват популярни български и чуждестранни джаз изпълнители.

Откриването тази вечер ще започне с участието на джаз дуото Voice & Accordion – Десислава Андонова и Илко Градев, а след тях на сцената ще излезе „гласът на българския джаз“ Васил Петров.

На 5 септември публиката ще се наслади на вечните класики в жанра с проекта „Златните години на джаза“, посветен на легенди като Ела Фицджералд, Луис Армстронг, Франк Синатра, Били Холидей и Нина Симон. В концерта ще участват Марина Господинова (вокал), Михаил Йосифов (тромпет), Станислав Арабаджиев (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Кристиян Желев (барабани). Техният трибют ще върне слушателите в епохата, когато джазът е бил не само музика, а и социален феномен.

На 6 септември концертът „Защото джазът е и любов“ ще представи емблематични френски шансони и любими джаз стандарти в изпълнение на харизматичната Вера Шандел и изключителния пианист Ангел Заберски – син.

Финалът на фестивала е на 7 септември със сутрешно матине на Мирослав Турийски и Мирослава Кацарова. Те ще представят авторски композиции и нови интерпретации на световни класики от ХХ век на английски, португалски, френски и испански език.

Програмата ще бъде допълнена от специалното събитие „Жизнената сила на тракийския елексир“, включващо дегустации на вина от местни изби и кулинарни изкушения, вдъхновени от тракийското наследство.

Община Казанлък осигурява безплатен транспорт до комплекса „Долината на тракийските царе“ за всички желаещи да посетят концертите.