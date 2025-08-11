Фолклорни състави от община Монтана спечелиха седем отличия на 13-ия национален събор на българското народно творчество в Копривщица

Общо седем отличия спечелиха фолклорните състави от община Монтана, които участваха в 13-ия национален събор на българското народно творчество – Копривщица 2025 г., съобщиха от общинската администрация.

Народно читалище „Пробуда 1928“ – село Крапчене, завоюва пет първи места. Детската група за словенски фолклор „Благодумци“ представи традиционни игри, бабини залъгалки и гатанки. Възстановката на обичая „Викане на нова къща“ беше високо оценена заради артистичността на Боян Ангелов. Тодор Тодоров изпълни на дудук „Крапченско пайдушко хоро“, а на двоянка – китка местни мегдански мелодии. Танцовият състав за автентичен фолклор демонстрира 7 хора, а секретарят на читалището Атанаска Луканова представи традиционни накити.

Поредно златно отличие от Копривщица заслужи и отец Славейко Славчов от НЧ „Народна просвета 1908“, село Смоляновци. Той изпълни северняшки мелодии на дудук, акомпаниран от тъпаниста Боян Георгиев. Отец Славейко участва на престижния фолклорен форум вече три десетилетия.

Танцов състав „Върбица“ към НЧ „Просвета 1921“ – село Благово, с ръководител Бисерка Борисова, грабна първа награда с дебютното си изпълнение. Танцьорите впечатлиха журито с 8 автентични хора.

Музикалният съпровод на всички групи от региона беше осигурен от Асен Асенов – ръководител на певческа група „Пъстренец Jr.“ към Общински младежки дом и учител по музика в Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Монтана (гъдулка), както и от тъпанистите Боян Георгиев и Лазар Лазаров.

На събора в Копривщица област Монтана беше представена и от самодейни формации от Белимел, Боровци, Георги Дамяново, Златия, Лом, Расово, Слатина и Чипровци.

Изпълненията от нашия регион бяха оценявани от жури, съставено от експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките. Председател на комисията беше доц. д-р Веселка Тончева, а заедно с нея работиха доц. Ива Станоева, гл. ас. Стела Ненова и нашият земляк гл. ас. д-р Ивайло Първанов, уточняват от Община Монтана.

Националният събор на народното творчество в Копривщица се провежда от 1965 г. на всеки пет години. Основни организатори са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН), допълват от Община Монтана.

БТА е медиен партньор на 13-ия национален събор на българското народно творчество в Копривщица.