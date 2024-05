Семинар на УниБИТ разгледа приложните аспекти на изкуствения интелект и японския опит в образованието

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) беше организатор и домакин на форума Excellent Education for Capacity Building in Smart City Based on Applied AI, иницииран по проект „Повишаване на научния и иновационен капацитет в интелигентния град чрез изграждане на връзки (туининг) – ExcellCity. Събитието събра на едно място японския опит в областта на образованието, приложните аспекти на изкуствения интелект и интелигентните технологии, съобщиха от екипа на висшето училище.

Форумът беше открит от проф. д.н. Ирена Петева, ректор на УниБИТ, която в своето приветствено слово подчерта, че работата на УниБИТ по научноизследователски проекти с международни партньори и обменът на опит и знания превръщат университета в хранилище на история и инкубатор на идеи за бъдещето на интелигентния град.

Специален гост на събитието беше Хисаши Мичигами, посланик на Япония в България, придружен от Кенто Мураки, културно аташе в дипломатическата мисия. В своето обръщение посланик Мичигами изтъкна, че въпреки географската отдалеченост, народите на България и Япония са много близки по дух. Той акцентира върху общите ценности и интереси, както и на респекта към образованието, културата, историята и многовековните традиции.

Семинарът се превърна в сцена за представяне на добри практики за синергия между изследвания и образование. Обсъждаха се теми като трансформирането на висшето училище в изследователски университет и изграждането на човешки капацитет в тази посока. Програмата включваше и представяне на възможности за интеграцията на УниБИТ в инфраструктурата на умния град, както и мястото на изкуствения интелект в университетите.

Събитието завърши с обучение за интелигентно преподаване, основано на изследвания, където студенти, докторанти и членове на академичния състав на УниБИТ бяха запознати със седемте принципа за интелигентно преподаване и с рубриките за оценяване и техните приложения.

Участниците във форума споделиха, че семинарът им е предоставил ценна възможност за обмен на знания и опит, допринасяйки за развитието на образованието и изследванията в областта на интелигентните градове и приложния изкуствен интелект. /ПВ/