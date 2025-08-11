Министър Гроздан Караджов е подал сигнал до Комисията за защита от дискриминация заради случая с „Райънеър“

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е внесъл тази сутрин сигнал в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) заради случая с авиокомпания „Райънеър“, съобщиха за БТА от пресцентъра на министерството.

Министър Караджов е сезирал КЗД заради информацията, че от борда на самолет на авиокомпанията е свалено българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години заради батерията на инвалидната му количка.

За случая съобщи министър Караджов на 8 август. По думите на министъра българското семейство е трябвало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпанията. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.

По случая е разпоредена и проверка от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече.

Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания, се посочва в позицията на министъра във връзка със случая.

От авиокомпанията също разпространиха своя позиция по повод случая. „Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София, които отговаряха за товаренето на количката в самолета, не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията по случая.