Националният музей „Земята и хората" получи дарение от посланика на Република Парагвай у нас д-р Хуан Франциско Фасети

Националният музей „Земята и хората“ получи дарение от посланика на Република Парагвай у нас д-р Хуан Франциско Фасети
Националният музей „Земята и хората“ получи дарение от посланика на Република Парагвай у нас д-р Хуан Франциско Фасети
Националният музей „Земята и хората“ получи дарение от посланика на Република Парагвай у нас д-р Хуан Франциско Фасети. Снимка: НМ „Земята и хората“
София,  
11.08.2025 09:48
 (БТА)

Националният музей „Земята и хората“ получи ценно дарение от извънредния и пълномощен посланик на Република Парагвай у нас д-р Хуан Франциско Фасети, съобщават от екипа на музея.

„Това е образец от геоложкия феномен „колонен пясъчник“ от формация Патиньо в Източен Парагвай. Образецът е събран лично от д-р Фасети“, казват те.

От Националния музей  „Земята и хората“ отбелязват, че в света са известни само няколко места, където този феномен може да се види: Канада, Южна Африка, Египет, Израел и Източен Парагвай. Това е първият образец от Парагвай, който постъпва в музея.

Както БТА писа, този месец в програмата на НМ „Земята и хората“ може да бъдат разгледани пет изложби, летни ваканционни игри и инициативата „Ден на милосърдието“.

