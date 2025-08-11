Морган Уолън е начело на класацията на "Билборд" за албуми за десета седмица

Кънтри певецът Морган Уолън оглавява класацията на "Билборд" за албуми с I'm the Problem за десета непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

От продукцията за периода на отчитане са продадени 136 000 еквивалентни единици. Уолън издаде албума на 31 май и първите осем седмици оглавяваше Билборд 200. Музикантът стъпи отново на върха на чарта миналата седмица.

Второто място отново е за саундтрака на анимационния филм КPop Demon Hunters на Нетфликс, от който за отчетния период са продадени 100 000 продадени еквивалентни единици. Продукцията запазва втората си позиция отреди седем дни. Анимацията и саундтракът имаха премиера на 20 юни в Нетфликс.

Третата позиция в Билборд 200 е за американската певица Рене Рап и албумът й Bite Me. За отчетния период от него са продадени 63 000 еквивалентни единици. Това е най-високата позиция в класацията, до която успява да се изкачи Рене Рап. Тя дебютира в чарта на "Билборд" с албума си от 2023 г. Snow Angel, като успя тогава да стигне до 44 позиция.

Четвъртото място тази седмица е за хип-хоп дуото от САЩ $uicideBoy$, което дебютира в подреждането с продукцията си The Kingdom Come. От нея са продадени 57 000 еквивалентни единици за отчетния период. Изпълнителите за пети път успяват за влязат в топ десет на подреждането, като през 2024 г. стигнаха до пето място с албума New World Depression.

Петото място запазва Джъстин Бийбър с новата си продукция Swag, от която за отчетния период са продадени 44 000 еквивалентни единици. Албумът излезе на 11 юли, като канадският изпълнител не беше обявял, че подготвя нов албум и успя да изненада почитателите си.